FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Dienstag im Plus in den Handel gestartet. Der positive Impuls kommt einmal mehr aus China. Nachdem die chinesische Notenbank bereits angekündigt hat, den Mindestreservesatz zu senken, folgt nun der erwartete Stimulus. Um der schwächelnden chinesischen Wirtschaft zu helfen, hat Peking ein Maßnahmenbündel mit Infrastrukturinvestitionen, eine bessere Kreditversorgung für kleinere Unternehmen wie auch Steuersenkungen angekündigt. Leicht positiv werden zudem Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Verhandlungsfortschritten im Handelskonflikt mit China gewertet. In diesem Umfeld legt der DAX um 0,7 Prozent auf 10.931 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 3.078 Zähler nach oben.

Brexit-Vertragsentwurf dürfte abgelehnt werden

Endlich ist es soweit: Nach Handelsschluss in Europa stimmt das britische Unterhaus darüber ab, ob der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Brexit-Vertragsentwurf mit der EU angenommen und umgesetzt wird. Von einer Zustimmung geht an der Börse allerdings fast niemand aus. In diesem wenig wahrscheinlichen Fall dürfte die britische Währung haussieren.

Vielmehr geht es darum, wieviel Abgeordnete dem Brexit-Vertrag die Zustimmung verweigern. Sollten die Anzahl derer unter 100 bleiben, könnte dies bereits positiv für weitere Verhandlungen gewertet werden. Über 150 Gegenstimmen dürften dagegen die Position Mays deutlich schwächen. Nach einer Ablehnung dürften fünf Optionen zur Auswahl stehen: No-Deal-Brexit, Neuverhandlungen, Neuwahlen, ein neues Referendum oder die Vertrauensfrage.

Zudem ist bei einer Ablehnung geplant, dass die Premierministerin bis Montag ihren sogenannten Plan B vorlegt. Damit geht die Zeit der Unsicherheit an der Börse zunächst weiter. Von einem ungeregelten EU-Austritt wird an der Börse momentan nicht ausgegangen. Dies ist unter anderem am Pfund abzulesen, die britische Währung handelt auf einem Zweimonatshoch zum Dollar.

Technische Rezession in Deutschland wahrscheinlich

Bereits am Vormittag um 10.00 Uhr dürfte es auf der Pressekonferenz zum deutschen Bruttoinlandsprodukt spannend werden. Die Bank of America-Merrill Lynch rechnet damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 0,1 Prozent gesunken ist. Damit befände sich Deutschland in einer "technischen Rezession", da das BIP bereits im dritten Quartal um 0,2 Prozent zurückgegangen war. Die Analysten sehen für ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2018 von 1,4 Prozent Abwärtsrisiken.

Zudem gibt es am Morgen einige Unternehmensnachrichten. Positiv für Deutsche Post werten Händler einen Bericht der FAZ, wonach nun doch eine Portoerhöhung möglich ist. "Wir reden hier immerhin über eine Erhöhung um mehr als 14 Prozent, von soviel Preissetzungsmacht können andere Unternehmen nur träumen", sagt ein Händler. Nach dem Bericht der Zeitung dürfe die Post schon ab April das Briefporto von 70 auf 80 Cent erhöhen. Ein anderer Händler unterstreicht, die Post-Aktie habe sehr negativ reagiert, als die Erlaubnis zur Portoerhöhung im Januar nicht erteilt worden sei. Insofern dürfte sich nun umgekehrt die Aussicht darauf sehr positiv auswirken. Die Aktie steigt um 3 Prozent.

Die Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie der Lufthansa auf "Halten" gesenkt, der Wert stellt mit einem Abschlag von 2,2 Prozent den Verlierer im DAX. Jenoptik legen um 5 Prozent zu, nachdem das Bankhaus Lampe die Aktie zum Kauf empfohlen haben soll. Ein schwaches Bewertungsergebnis verhagelt der Deutschen Beteiligungs AG sowohl das erste Geschäftsquartal als auch voraussichtlich das gesamte Geschäftsjahr 2018/19, für die Aktie geht es um 4 Prozent nach unten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.077,78 0,74 22,60 2,54 Stoxx-50 2.832,30 0,58 16,28 2,62 DAX 10.931,15 0,69 75,24 3,52 MDAX 22.742,23 0,75 169,83 5,35 TecDAX 2.501,42 0,94 23,36 2,09 SDAX 10.021,40 0,79 78,54 5,39 FTSE 6.889,91 0,51 34,89 1,89 CAC 4.805,62 0,90 42,87 1,58 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,22 -0,01 -0,02 US-Zehnjahresrendite 2,70 0,00 0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7.45 Uhr Mo, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1460 -0,05% 1,1475 1,1478 -0,0% EUR/JPY 124,50 +0,28% 124,68 124,22 -1,0% EUR/CHF 1,1267 +0,05% 1,1261 1,1257 +0,1% EUR/GBP 0,8904 -0,20% 0,8894 0,8919 -1,1% USD/JPY 108,65 +0,45% 108,66 108,22 -0,9% GBP/USD 1,2872 +0,06% 1,2900 1,2865 +0,9% Bitcoin BTC/USD 3.668,75 +0,16% 3.662,25 3.664,25 -1,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,93 50,51 +0,8% 0,42 +12,2% Brent/ICE 59,40 58,99 +0,7% 0,41 +9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,53 1.291,50 -0,2% -2,97 +0,5% Silber (Spot) 15,59 15,65 -0,4% -0,06 +0,6% Platin (Spot) 804,00 802,50 +0,2% +1,50 +0,9% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,6% +0,01 +0,7% ===

January 15, 2019 03:54 ET (08:54 GMT)

