BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2018 angesichts der globalen Handelskonflikte und politischer Unsicherheiten in Europa etwas an Fahrt eingebüßt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Jahr 2017 hatte das Wachstum 2,2 Prozent betragen. Kalenderbereinigt legte das BIP im vergangenen Jahr ebenfalls um 1,5 Prozent zu, nach 2,5 Prozent im Jahr 2017.

Die privaten Konsumausgaben wuchsen im vergangenen Jahr um 1,0 (Vorjahr: 1,8) Prozent, die Konsumausgaben des Staates um 1,1 (1,6) Prozent. Die Ausrüstungsinvestitionen stiegen um 4,5 (3,7) Prozent, die Bauinvestitionen um 3,0 (2,9) Prozent.

Die Investitionen in Sonstige Anlagen (Software und Datenbanken, Forschung und Entwicklung, Urheberrechte und Suchbohrungen etc.) legten um 0,4 (1,3) Prozent zu. Die Exporte wuchsen um 2,4 (4,6) Prozent, die Importe um 3,4 (4,8) Prozent.

Der Finanzierungssaldo des Staates wies einen Überschuss von 59,2 (34,0) Milliarden Euro aus, das entspricht 1,7 (1,0) Prozent im Verhältnis zum BIP.

