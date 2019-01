EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / immigon beschließt Zurückziehung der Zulassung (Delisting) der Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (ISIN XS0359924643) an der Luxemburger Börse Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Unternehmen 15.01.2019 Wien - immigon portfolioabbau ag, Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p ("immigon"), setzt ihre Abbaumaßnahmen fort und hat am heutigen Tag beschlossen, bei der Bourse de Luxembourg den Antrag zu stellen, die Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates, ISIN XS0359924643 (die "Certificates"), die gegenwärtig am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen sind, vom Handel am Euro MTF Markt zurückzuziehen (Delisting). Es ist dies die letzte Emission der immigon, die auf Antrag von immigon noch zum Handel zugelassen ist. Auf von Dritten beantragte oder veranlasste Zulassungen der Certificates an deutschen Börsen nimmt immigon keinen Einfluss. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme (wenn diese von der Luxemburger Börse genehmigt werden sollte) wird für immigon die Verpflichtung entfallen, Insiderinformation zu veröffentlichen. immigon erwartet, dass das Delisting nicht vor Ablauf von drei Monaten ab Veröffentlichung der Entscheidung der Luxemburger Börse auf deren Homepage wirksam werden wird. Rückfragehinweis: Thomas Heimhofer immigon portfolioabbau ag Mobil: +43 (0) 676 790 7890 Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com Emittent: immigon portfolioabbau ag Peregringasse 2 A-1090 Wien Telefon: +43 (0)1 313 40-0 Email: info@immigon.com WWW: www.immigon.com ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462, AT000B115902 Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien Sprache: Deutsch Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0137 2019-01-15/10:40