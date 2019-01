Baltimore / Zürich - Die Marktschwäche im Dezember eröffnet Anlegern attraktive Einstiegschancen. Die Volatilität dürfte zwar weiterhin hoch bleiben, doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erscheinen günstig.

Das Zusammentreffen disruptiver Marktkräfte, von denen sich viele schon länger am Horizont abgezeichnet hatten, führte in jüngster Zeit weltweit zu einem starken Kursrückgang. «Die Märkte verabscheuen die Unsicherheit, aber sie scheint überall um uns herum zu sein», erklärt John Linehan, CIO, U.S. Equity Value.

Obwohl sich die Märkte nach Weihnachten stark erholt haben, bleiben die grundlegenden Sorgen der Anleger bestehen. Zu den wichtigsten Punkten zählen neben den geopolitischen Spannungen, fallenden Ölpreisen und Inflationsgefahren in den USA vor allem folgende Faktoren:

das schwache Wirtschaftswachstum ausserhalb der USA; eine wahrscheinliche Verlangsamung des Wachstums der US-Unternehmenserträge; die Sorge, dass die Federal Reserve die Geldpolitik zu stark und zu schnell straffen könnte; nach wie vor hohe Marktbewertungen, insbesondere bei Wachstumswerten; Befürchtungen, dass der US-Handelskrieg mit China zunächst schlimmer werden könnte, bevor er besser wird; eine starke Ausweitung der Renditedifferenzen an einigen globalen Anleihemärkten, insbesondere bei US-High-Yields

«Guter Einstiegszeitpunkt»



