Freienbach - Mit der «AI Academy» lanciert die Schweizer Top-Manager-Community C-Level eine einzigartige Plattform für praxisorientierte Weiterbildung der wichtigsten Schweizer Wirtschaftsführer zum Thema Artificial Intelligence (AI). Das Ziel: Top-Executives grosser Firmen fit zu machen für den Einzug künstlicher Intelligenz in alle Lebensbereiche - damit die Schweiz zu einem führenden Innovations- und Anwendungsstandort für AI wird.

Die Schweizer Top-Manager-Community C-Level hat zu Beginn des Jahres die «AI Academy» ins Leben gerufen. Zum Start des Kursangebots wurde in enger Zusammenarbeit mit der «AI Business School» erstmals ein eigens auf Top-Managerinnen und -Manager ausgerichtetes, exklusives Weiterbildungsangebot zum Thema AI konzipiert.

Zeitenwende durch Artificial Intelligence

AI verändert unsere Welt in fundamentaler Weise. So kann in Europa die Wertschöpfung bis 2030 dank dem Einsatz von AI über 160 Milliarden Euro höher ausfallen als ohne. Und in der Schweiz sollen in den nächsten 7 Jahren über 250'000 neue Stellen durch Automatisierung und AI geschaffen werden.

Unter AI wird ein sehr heterogenes Feld mit einer Vielzahl von Themen- und Anwendungsbereichen subsummiert. Seien es physische Roboter, neuartige Software-Roboter, Anwendungen der Spracherkennung und -generierung bis zum aktuell ...

