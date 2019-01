Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft ist am Ende des alten Jahres nicht wie befürchtet in eine Rezession gerutscht. Nachdem sie im dritten Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft war, ging es im Schlussquartal wieder bergauf. Das Statistische Bundesamt sprach nach vorläufigen Berechnungen von einer leichten Erholung. Die Statistiker wollten sich auf keine genaue Wachstumsziffer festlegen.

Fällt das BIP in zwei aufeinander folgenden Quartalen sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession. Für das laufende Jahr sagen die Ökonomen ein Anhalten des Wachstums voraus, wenn auch abgeschwächt. Im Gesamtjahr 2018 legte die Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent zu. In den beiden Jahren zuvor hatte das Plus jeweils 2,2 Prozent betragen.

Die Ergebnisse für das vierte Quartal werden am 14. Februar vorgelegt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2019 04:40 ET (09:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.