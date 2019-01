Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts017/15.01.2019/10:45) - Mit dem neuen Portal http://www.seller-performance.com launcht der E-Commerce-Dienstleister Expertiserocks SL nun eine Erste-Hilfe-Plattform für Online-Händler, die von Account-Sperrungen oder -Einschränkungen auf Online-Marktplätzen wie Amazon und eBay betroffen sind. Das Ziel der neuen Website ist, Betroffenen eine erste Anlaufstelle bei diesem ernsten Thema zu geben und ihnen im zweiten Schritt einen Maßnahmenplan an die Hand zu geben, um die Probleme zu lösen und so möglichst schnell zurück in den Verkauf zu kommen. Dafür garantiert Expertiserocks innerhalb von 24 Stunden individuelle Sofort-Hilfe an 365 Tagen im Jahr. Das Internet-Unternehmen veröffentlicht zudem seit Jahresbeginn jeden Freitag auf YouTube ein Video, in dem E-Commerce-Experte Fabian Siegler wissenswerte und fachkundige Informationen zu Account-Sperrungen und -Einschränkungen teilt. Der zertifizierte Sachverständiger für Internetmarketing und Dropshipping spricht darin über aktuelle Trends, Herausforderungen, Vermeidungsstrategien und gibt konkrete Tipps für Direktmaßnahmen für Händler, die von einer Konto-Suspendierung betroffen sind oder sich vor dieser schützen möchten. "Für viele Händler sind Themen wie Sperrungen oder -Hackings verständlicherweise erstmal nicht interessant, solange sie nicht selbst betroffen sind. Wenn diese Situation dann doch eintritt, ist es wichtig, Betroffenen Soforthilfe zu bieten. Aus diesem Grund haben wir unser neues Portal www.seller-performance.com aufgesetzt", so Fabian Siegler über die Website. Aus eigener Erfahrung vor vielen Jahren weiß der Experte, dass ein suspendierter oder eingeschränkter Seller-Account auf Plattformen wie eBay und Amazon die Existenzgrundlage eines Händlers bedrohen kann. "Damit dieser Worst-Case Verkäufern am besten gänzlich erspart bleibt, sprechen wir in unseren YouTube-Videos auch regelmäßig über Präventionsmaßnahmen. Unser thematisches Spektrum reicht dabei von grundlegenden Aspekten wie Passwortsicherheit und Schutzsoftware bis hin zu Spezialfällen, in denen eben auch Speziallösungen gefordert sind", so Fabian Siegler weiter. Neben zwei Online-Kursen zu Account-Entsperrungen auf den Marketplaces Amazon und eBay wird ab Februar auf der neuen Website ein kostenloses Webinar starten, um das Bewusstsein der Online-Händler auf diesem Gebiet weiterhin zu schärfen und Suspendierungen zu vermeiden bzw. zu beheben. Die Gründe für Account-Sperrungen seien dabei oftmals unterschiedlich. Eine schlechte Online-Reputation aufgrund negativer Einträge und Bewertungen sei als ausschlaggebender Faktor allerdings nicht zu unterschätzen. Online-Bewertungen sind in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Vertrauens-Element für potenzielle Kunden geworden und daher stets im Auge zu behalten. Aus diesem Grund bietet Expertiserocks Betroffenen an, die Authentizität vorhandener Produktbewertungen auf den Plattformen zu prüfen und so Fake-Bewertungen zu enttarnen und dauerhaft zu entfernen. Mit der neuen Sparte Account-Entsperrungen und -Einschränkungen spezialisiert sich Expertiserocks SL auf ein weiteres wichtiges Thema, das für den Erfolg von Online-Händlern große Relevanz hat. Das E-Commerce-Unternehmen schafft mit dem Portal www.seller-performance.com eine erste Anlaufstelle für betroffene Händler, um diese möglichst schnell zurück in den Verkauf zu führen. Regelmäßige Fach-Videos auf dem Expertiserocks-YouTube-Kanal ergänzen das Angebot des Online-Handel-Spezialisten. Weiterführende Informationen finden Interessierte unter den folgenden Links: Website: https://expertise.rocks YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCJR9DIInIDOdOT24ILsFT1w Hilfe-Portal bei Account-Sperrung: https://seller-performance.com (Ende) Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Natascha Lämmerhirt Tel.: +34 691 54 91 76 E-Mail: info@expertise.rocks Website: www.expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190115017

January 15, 2019 04:45 ET (09:45 GMT)