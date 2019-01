BERLIN (Dow Jones)--Großbritannien kann bei einem Scheitern der anstehenden Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus nicht auf weitere Zugeständnisse von Deutschland und der Europäischen Union hoffen. Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer sagte, man habe seit eineinhalb Jahren den Austritt Großbritanniens aus der EU verhandelt. "Ich sehe nicht, dass auf europäischer Ebene die Bereitschaft besteht nachzuverhandeln", sagte Grosse-Brömer.

Dennoch glaube er, dass die innen- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich wichtig sei und Deutschland ungeachtet des Ausgangs der Brexit-Abstimmung im Unterhaus ein Interesse an einem guten Verhältnis habe. "Ich glaube, Deutschlands Hand muss ausgestreckt bleiben", so Grosse-Brömer. Deutschland müsse ungeachtet des Ausgangs im Unterhaus ein Interesse daran, dass Deutschland zu Großbritannien ein gutes Verhältnis behielte.

Ein deutscher Regierungssprecher wies zudem einen Bericht der britischen Tageszeitung The Sun zurück, nach dem Bundeskanzlerin Angela Merkel May bei einem Scheitern des Brexit-Vertrages im Parlament Zugeständnisse von Seiten der EU in Aussicht gestellt habe. "Der Inhalt des Telefongesprächs zwischen der Bundeskanzlerin und der Premierministers wird von The Sun falsch wiedergegeben", sagte der Regierungssprecher. "Die Bundeskanzlerin hat keinerlei Zusicherungen über das hinaus gemacht, was im Europäischen Rat im Dezember besprochen wurde und was im Brief von Jean-Claude Juncker und Donald Tusk niedergelegt ist."

