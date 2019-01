Die Bayer-Aktie befindet sich seit einigen Monaten in einem Abwärtstrend. Zum Wochenauftakt am Montag hat sie etwa 1,3 % an Wert verloren und notiert bei 64,87 Euro. Seit mehreren Monaten kam es bei den gleitenden Durchschnitten zu keinen Überschneidungen mehr. Der GD (38) liegt als einziger unter dem Kurs der Bayer-Aktie. Der Kurs hat kürzlich einen Widerstand durchbrochen und könnte durch die Unterstützung der 38-Tagelinie zu einem langfristigen Trendwechsel geführt werden.

Chartbild analysiert: ... (Johannes Weber)

