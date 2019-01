Seit einigen Monaten befindet sich die Commerzbank-Aktie in einem Abwärtstrend. Am Montag hat sie erneut etwa 2 % an Wert verloren und notiert bei 6,22 Euro. Im Oktober ist der GD (38) über den GD (100) gestiegen und hat so ein Kaufsignal erzeugt. Im November er jedoch wieder unter die 100-Tagelinie gefallen. Die gleitenden Durchschnitte liegen alle über dem Kurs. Die Commerzbank-Aktie hat vor einigen Tagen ein Jahrestief bei etwa 5,5 Euro markiert und ist seitdem wieder etwas gestiegen. Mal ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...