Im August hat bei der Siemens-Aktie ein Abwärtstrend eingesetzt, der sich nach einer kurzen Seitwärtsbewegung in den Monaten Oktober und November fortsetzte und aktuell noch immer aktiv ist. Im November fiel der GD (100) unter die 200-Tagelinie und hat so ein Verkaufssignal generiert. In den letzten Wochen ist der Kurs wiederholt an die 38-Tagelinie vorgestoßen und dann wieder von dieser abgeprallt. Aktuell hat die Siemens-Aktie einen Wert von 97,15 Euro.

Chartbild genauer betrachtet: Kurs ... (Johannes Weber)

