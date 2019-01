Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fraport von 94,50 auf 80,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Transportsektor dürfte in diesem Jahr unter einer ganzen Reihe von Belastungen wie einer konjunkturellen Abschwächung, sinkendem Verbrauchervertrauen und Volatilität bei den Ölpreisen leiden, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sei eine neutrale Haltung gegenüber der Branche angebracht./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-01-15/11:20

ISIN: DE0005773303