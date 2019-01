Die Lkw-Maut wird in Deutschland weiterhin vom Bund selbst erhoben. Die übergangsweise Übernahme der Gesellschaft Toll Collect sei so erfolgreich gewesen, dass dies die wirtschaftlichste Lösung sei.

Der Lkw-Mautbetrieb wird künftig dauerhaft vom Bund übernommen. Eine entsprechende Entscheidung gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Dienstag in Berlin bekannt. Der Vertrag mit dem Mautbetreiber Toll Collect war am 31. August ausgelaufen. Der Bund hatte die Gesellschaft dann zunächst übergangsweise übernommen und europaweit nach einem neuen Betreiber für das Mautsystem gesucht. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass der Bund einen sicheren Mautbetrieb in Eigenregie gewährleisten könne, sagte ...

