Ein Ingenieur weiß viel über Maschinen und ihre Funktionsweise. Unternehmen wünschen sich für die Industrie 4.0 ein wenig mehr. Eine Studie zeigt: Der Ingenieur der Zukunft muss fast so smart sein wie die Maschinen.

Künstliche Intelligenz und Vernetzung werden die Industrie umwälzen - eine nicht mehr ganz so neue Erkenntnis zum Thema Digitalisierung. Intelligente Maschinen werden größere Teile der Produktion übernehmen, Facharbeiter zum Teil nicht mehr oder in anderer Rolle gebraucht. Eine an diesem Dienstag vorgestellte Studie des Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), die der WirtschaftsWoche vorab vorlag, wirft den Blick auf diejenigen, die die neuen, intelligenten Maschinen bauen: die Ingenieure.

Welche Qualifikationen brauchen sie in der Industrie 4.0 eigentlich - und was ist dafür zu tun, fragten die Autoren der Impuls Stiftung des VDMA jene, die es wohl am besten wissen müssen: Unternehmen und Hochschulvertreter sowie Führungskräfte und Ingenieure aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau. Neben Experteninterviews spielt eine Online-Umfrage unter 224 Unternehmen eine zentrale Rolle, aus der die Macher ein Soll-Profil für die Ingenieurin und den Ingenieur der Zukunft erstellt haben.

Unter Industrie 4.0 sind im Kontext der Studie "smarte" Produktionselemente rund um die Fabrik zu verstehen: Ob die smarte Fabrik insgesamt mit vollautomatisierter Sensorik, flexible Produktionsprozesse und -steuerung, smarte und vernetzte Produkte, die auch beim Endverbraucher noch mit dem Hersteller in Verbindung stehen oder datenbasierte Dienstleistungen. Dass es die vollendete Definition nicht geben kann, ist geradezu Ausdruck der Digitalisierung, was die Autoren gleich zu Beginn klarstellen.

Entsprechend komplex sind die Anforderungen an Ingenieure unter den neuen Bedingungen. Betont wird die Durchlässigkeit der früheren Grenzen zwischen Fachbereichen und Betriebsabläufen. Spezialisierte Ingenieure heute müssten mit anderen spezialisierten Ingenieuren eng zusammenarbeiten, wie auch mit den Herstellern und den Kunden. Ziel sind Komplettlösungen vernetzter Produktion, die sich stetig weiterentwickeln müssen.Die meisten der befragten Unternehmen sehen sich selbst auf dem Weg zu einer digitalisierten Produktionsweise. 92 Prozent schätzen, dass sie die Hälfte der Strecke dabei bereits zurückgelegt haben. Acht Prozent sehen die Entwicklung bei sich insgesamt weit fortgeschritten. Für den Bereich IT und Automatisierung sehen sich 28 Prozent der Unternehmen auf dem neuesten Stand der Möglichkeiten. ...

