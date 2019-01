Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Da sich der Softwarekonzern noch in einem frühen Stadium seines Wandels zum Cloud-Unternehmen befinde, könnte es bei den Finanzkennziffern immer mal wieder etwas holpern, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den kommenden Jahren dürften die Walldorfer aber mehrfachen Rückenwind von ihrem Strategiewechsel erhalten./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-01-15/11:23

ISIN: DE0007164600