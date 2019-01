BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die Reform der Grundsteuer ist es bei einem Treffen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit seinen Amtskollegen aus den Ländern in Berlin nicht zu einer grundlegenden Einigung gekommen. Beteiligte Politiker haben nun mögliche Kompromisse ins Spiel gebracht. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer erklärte am Dienstag, er sei nach dem Verlauf des Treffens am Vorabend "vorsichtig optimistisch, dass wir in den kommenden drei Wochen doch noch zu einem gemeinsam getragenen Modell zur Neuordnung der Grundsteuer kommen". Das werde weder der viel zu bürokratische Vorschlag des Bundesfinanzministers noch das Einfachmodell der Unionsländer werden. "Es muss nun darum gehen, bei der Kompromisssuche die Stärken beider Modelle zu kombinieren und Schwachstellen zu vermeiden", forderte Schäfer.

Die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) schlug zuvor ihrerseits als Kompromiss vor, die Grundsteuer zwar künftig wie von Scholz vorgeschlagen abhängig vom Wert einer Immobilie zu ermitteln, sie aber nicht für jede Wohnung und jede Immobilie einzeln über die individuelle Miete und den Bodenrichtwert des Grundstücks zu berechnen, sondern über pauschale Mieten und über sogenannte Bodenrichtwertzonen. "Ich bin mir sicher, dass sich Wertabhängigkeit und Praktikabilität nicht widersprechen müssen", sagte Heinold der Süddeutschen Zeitung.

Frist bis zum Jahresende

Das Bundesverfassungsgericht hatte im April die derzeitige Bemessung der Grundsteuer verworfen und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 zur Neuregelung gesetzt. Die Reformpläne des Bundesfinanzministers haben aber in der Koalition zu einem heftigen Streit geführt. Scholz hat zwei unterschiedliche Modelle für die von den Karlsruher Richtern geforderte Reform der Grundsteuer vorgeschlagen - ein wertunabhängiges Flächenmodell und ein wertabhängiges Modell.

Scholz favorisiert das wertabhängige Modell, nach dem nach seinen Vorstellungen für bebaute Grundstücke unter anderem die Nettokaltmiete, das Baujahr, die Flächenwerte und die abgezinsten Bodenwerte ausschlaggebend sein sollen. Bei selbst genutzten Gebäuden soll nach dem Plan des Finanzministers auf Grundlage von Mikrozensus-Daten eine "fiktive Miete" berechnet werden.

Die Union kritisiert aber die Heranziehung der Miete als Kriterium und sieht darin keine geeignete Grundlage für die Besteuerung. Führende Vertreter der CDU/CSU-Fraktion haben das von Scholz vorgeschlagene Modell deshalb abgelehnt, und auch aus den Ländern und von der Wirtschaft war Kritik gekommen. In der übernächsten Woche will Scholz nun erneut mit den Länderfinanzministern darüber beraten.

January 15, 2019

