Das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback zwingt den EUR/USD in die Knie und so musste das neue Wochentief bei 1,1420 gebildet werden. EUR/USD schaut auf Draghi, Brexit Das Paar erreichte sein Mehrtagestief am Dienstag bei 1,1420, während die Nachfrage nach dem Greenback zulegt und der US-Dollar-Index in den Bereich der 96,00 steigt. Der Fokus des ...

