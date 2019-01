Paris - Europas Börsen haben am Dienstag ihre anfänglichen Gewinne weitgehend eingebüsst. Sorgen wegen der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament drängten positive Nachrichten aus China in den Hintergrund. Die britische Premierministerin Theresa May muss sich am Abend auf eine historische Niederlage bei der Abstimmung über ihren mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Deal gefasst machen.

Im frühen Handel profitierte der EuroStoxx 50 noch von den angekündigten Steuersenkungen in China, welche der schwächelnden Wirtschaft des Landes unter die Arme greifen sollen. Diese Nachricht hatte den Aktienkursen in Asien kräftig Auftrieb. Gegen Mittag trat der Leitindex der Eurozone aber mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 3056,17 Punkten fast auf der Stelle.

Kaum besser erging es den anderen Indizes: Der französische Cac 40 gewann zuletzt noch 0,16 Prozent auf 4770,15 Zähler. Der britische FTSE 100 behauptete einen Kursanstieg von 0,21 Prozent auf 6869,36 Punkte. ...

