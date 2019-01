Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault im Nachgang der Messe CES in Las Vegas von 83 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Auf der Fachmesse seien viele interessante Innovationen vorgestellt worden, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren scheuten sich derzeit aber, in Zeiten des Mobilitätswandels die langfristige Positionierung der Autokonzerne zu beurteilen. Sie nutzte den Zeitpunkt, um ihre Schätzungen an aktuelle Absatzentwicklungen anzupassen. Im insgesamt mit "Neutral" beurteilten Sektor bleibt VW ihr "Top Pick"./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-01-15/12:12

ISIN: FR0000131906