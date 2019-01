Hannover (ots) -



Die "9 Städte in Niedersachsen" heben ab: mit dem Flughafen Hannover verstärkt die erfolgreiche Kooperation ihre internationalen Aktivitäten und erweitert die Vertriebsstrukturen in den Bereichen Standort-, Kongress und Eventmarketing.



"9 Städte + 2 in Niedersachsen" - Das gemeinsame Auslandsmarketing der Städte Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Wolfenbüttel und der Autostadt in Wolfsburg begrüßt den Flughafen Hannover seit dem 1.1.2019 als neues Mitglied. Die Autostadt in Wolfsburg und der Hannover Airport sind absolute Alleinstellungsmerkmale im niedersächsischen Tourismus, die mit ihren bestehenden internationalen Vernetzungen die Kooperation der "9 Städte in Niedersachen" noch erfolgreicher für die Zukunft aufstellen werden.



"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den "9 Städten in Niedersachsen". Mit dieser Kooperation präsentieren wir die Region einem internationalen Publikum und sehen dadurch sehr gute Chancen zur weiteren Vermarktung im Ausland. Die Partnerschaft mit den 9 Städten ist ein starkes Argument für den Incoming Tourismus," so Dr. Raoul Hille, Geschäftsführer des Hannover Airport.



Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH und Sprecher der Marketingkooperation, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Mit dem Hannover Airport haben wir einen sehr starken Partner an unserer Seite, mit dem wir gemeinsam das globale Netzwerk der internationalen Airlines nutzen können, beginnend mit der Routes 2019, und langfristig weit darüber hinaus."



Erstmals sichtbar wird die neue Kooperation in Kürze direkt am Flughafen Hannover. Großformatige Plakate mit aussagekräftigen Einblicken und Ausblicken der "9 Städte + 2 in Niedersachsen" werden dann die Gäste im Terminal begrüßen. Auch auf der Routes Europe 2019, dessen Gastgeber der Hannover Airport ist, wird sich die Marketingkooperation der europäischen Luftverkehrsbranche präsentieren.



Hintergrund: "9 Städte in Niedersachsen"



Die Marketing-Kooperation "9 Städte in Niedersachsen" ist einer der erfolgreichsten touristischen Städtegemeinschaften in Deutschland. Seit 1984 werben Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel im Ausland gemeinsam. Gegründet wurde die Arbeitsgemeinschaft um Kräfte und finanzielle Mittel für eine gemeinsame Vermarktung im Ausland zu bündeln. Seit 2011 ist die Autostadt in Wolfsburg Partner der Kooperation. Durch die Kombination der verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Angebote der Mitglieder entstehen attraktive Programme für mehrtägige Reisen von ausländischen Gästen nach Niedersachsen. Neben der gemeinsamen Präsentation auf Reisemessen und Fachveranstaltungen stehen die Pressearbeit, Presse- und Bloggerreisen sowie Social-Media Aktivitäten im Fokus der Aktivitäten.



