Nachdem der Handel zu Wochenanfang von leichten Gewinnmitnahmen gekennzeichnet war, dürfte die Wall Street am Dienstag etwas fester starten. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich vorbörslich leicht um 0,3 Prozent.

Die Stimmung etwas aufhellen dürften die von Peking angekündigten Unterstützungsmaßnahmen für die zuletzt schwächelnde chinesische Wirtschaft. Zur Ankurbelung des Wachstums will die chinesische Regierung die Kreditverfügbarkeit für kleinere Unternehmen verbessern, Infrastrukturinvestitionen beschleunigen und die Steuern senken, wie Regierungsvertreter am Dienstag sagten.

Weiter im Blick steht zudem der sich hinziehende Haushaltsstreit. US-Präsident Donald Trump hat den Kompromissvorschlag des republikanischen Senators Lindsey Graham zur vorläufigen Wiedereröffnung der betroffenen Behörden für rund 30 Tage am Montag mit der Begründung abgelehnt, dass dadurch eine Einigung über den Haushalt nur noch weiter verschleppt werde. Er wolle die Angelegenheit "lösen" und nicht "verzögern", sagte der Präsident zu Reportern im Weißen Haus.

Devisenhändler dürften zudem gespannt in Richtung Großbritannien blicken, wo am Abend das Parlament über den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten EU-Austrittsvertrag abstimmen wird. Im Markt besteht weitgehend Konsens, dass das Abkommen abgelehnt werden wird.

Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung des Empire-State-Manufacturing-Indexes für Januar an. Erwartet wird ein Wert von 9,0 nach zuvor 10,9. Publiziert werden zudem Dezember-Daten zu den Erzeugerpreisen mit einen erwarteten Rückgang um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat nach plus 0,1 Prozent im November.

Noch vor Handelsbeginn werden Geschäftszahlen für das vierte Quartal von JP Morgan und Wells Fargo erwartet. Die Zahlen von Unitedhealth liegen derweil schon vor und werden positiv aufgenommen. Die Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel 1,2 Prozent.

January 15, 2019

