Die Newmont Mining Corporation (kurz "Newmont Mining") teilte zu Beginn der neuen Handelswoche mit, dass sie Goldcorp Inc. übernehmen will. Man wolle für die Aktien im Wesentlichen mit eigenen Aktien zahlen, wie Newmont Mining mitteilte. Konkret soll es so aussehen: Newmont will für jede Goldcorp-Aktie 0,3280 Newmont Mining-Aktien zahlen, außerdem noch eine relativ geringe Cash-Komponente von 0,02 Dollar je Goldcorp-Aktie. Newmont Mining verweist darauf, dass dies für die Goldcorp-Aktionäre eine ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...