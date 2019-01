Professionelle Anleger haben ihre Portfolios mehrheitlich auf sinkendes Wirtschaftswachstum ausgerichtet - aber nicht auf eine Rezession. Dies ergab die aktuelle Umfrage der Investmentbank Merrill Lynch unter professionellen Anlegern, deren Ergebnisse am Dienstag vorlagen. Demnach seien die Erwartungen an die Konjunktur in Europa so pessimistisch wie seit sieben Jahren nicht mehr. Vergleichbar gering sei der Aktienanteil in den Depots.

Deutlich Spuren hinterlässt derweil die Brexit-Unsicherheit bei britischen Werten und beim Pfund. So werde die britische Währung von fast einem Drittel der Portfoliomanager für unterbewertet erachtet - der höchste Wert in den 17 Jahren des "European Fund Manager Survey", so die Merrill-Experten. Gleichzeitig würden britische Aktien sowohl von global ausgerichteten als auch auf Europa fokussierten Akteuren am meisten "gehasst". Der Renditeunterschied zwischen den Unternehmensanteilen und Anleihen sei auf das höchste Niveau seit 1930 gestiegen.

Mit Blick auf einzelne Branchen hoben die Merrill-Experten den Autosektor hervor. Hier sei die Positionierung auf dem niedrigsten Stand seit acht Jahren. Von einem vergleichbaren Niveau aus hätten sich die Papiere in der Vergangenheit in den darauf folgenden Wochen in drei Viertel der Fälle überdurchschnittlich entwickelt./ag/mis

ISIN EU0009658202

AXC0172 2019-01-15/12:48