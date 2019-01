Der Euro ist am Dienstag gefallen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1432 US-Dollar und damit etwa einen halben Cent weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1467 Dollar festgesetzt.

Mit Spannung wird am Devisenmarkt die Abstimmung im britischen Parlament über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union am Abend erwartet. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Vereinbarung eine Mehrheit bekommt. Commerzbank-Analystin Esther Reichelt geht von einer "schmerzhaften Niederlage" für May aus. "Alles andere wäre eine große Überraschung, die das Pfund mit einer deutlichen Aufwertung honorieren würde." Die britische Währung war zuletzt leicht gefallen und notierte bei 1,2848 US-Dollar.

Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe, sieht jedoch auch im Falle eines "Neins" der Parlamentarier alle Optionen offen. "Wir haben in der jüngeren Vergangenheit gelernt, dass in London Dinge häufig eine unverhoffte Eigendynamik bekommen oder, um es auf den Punkt zu bringen: Wege aus dem Chaos lassen sich nur schwer prognostizieren."

Am Vormittag wurde außerdem bekannt, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes nach dem Boom der Vorjahre um 1,5 Prozent gewachsen war. Außerdem war die deutsche Wirtschaft nach der Delle im Sommer zum Jahresende wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt./elm/jkr/jha/

