Der Online-Jahresbericht 2018 von Interpharma ist aufgeschaltet

und über www.interpharma-reporting.ch abrufbar. Der Jahresbericht

gibt Auskunft über die Prioritäten und Aktivitäten von Interpharma,

liefert Zahlen zur Pharmaindustrie und präsentiert alle wichtigen

Projekte des vergangenen Jahres. Zur Lancierung des Jahresberichts

wurden zudem fünf kurze Videoclips realisiert, die aufzeigen, warum

Pharmaforschung wichtig ist und was es dazu braucht.



Warum ist Pharmaforschung wichtig? Wie entsteht ein Medikament?

Was bringen uns neue Medikamente? Auf diese Fragen geben fünf

Kurzclips, die im Rahmen des Online-Jahresberichts von Interpharma

lanciert werden, Auskunft. Mit dem Jahresbericht 2018 informiert

Interpharma zum vierten Mal öffentlich über Leistungen und Ziele.



Dialog verstärken



Der medizinische Fortschritt schreitet zurzeit rasch voran. So

geht der Trend beispielsweise in der Erforschung und Behandlung von

Krebs hin zu massgeschneiderten Therapien je nach Stadium der

Erkrankung und genetischem Subtyp des Patienten. Allein in den

nächsten fünf Jahren gehen wir von mehreren Hundert Zulassungen von

neuen Wirkstoffen, neuen Indikationen und Kombinationen innovativer

Medikamente aus. Die wachsende Zahl an wirksameren Therapien sind

gute Neuigkeiten für Patientinnen und Patienten. Ihnen stehen künftig

mehr Behandlungsoptionen zur Verfügung. Für Behörden, Spitäler,

Ärzte, Krankenversicherer und Pharmaindustrie sowie unser

Preisfestsetzungssystem stellt diese Entwicklung aber auch eine

Herausforderung dar. Im Bereich der Erstattung von

Kombinationstherapien, indikationsspezifischen Preisen und weiteren

Modellen, die bereits in verschiedenen Fällen zur Anwendung gekommen

sind, konnten Fortschritte erzielt werden. «Um unser qualitativ gutes

Gesundheitswesen weiterzuentwickeln und gemeinsame Lösungen zu

finden, muss der Dialog jedoch verstärkt werden», sagt Peter Hug,

Präsident von Interpharma. Hier setzt die Stakeholder-Plattform

«santeneXt» an, die von Interpharma mitbegründet wurde. Die Plattform

bringt verschiedene Akteure zusammen, um aktuelle Herausforderungen

anhand von Pilotprojekten konkret anzugehen und so zur

Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems beizutragen.



Pharmaindustrie als Impulsgeber



Neben den Themenschwerpunkten Forschung und Innovation wird im

Jahresbericht auch die volkswirtschaftliche Bedeutung der

Pharmaindustrie dargestellt. Die pharmazeutische Industrie war in den

vergangenen Jahren in verschiedenen Regionen der Schweiz der

wichtigste Wachstumstreiber und somit Motor für die Wirtschaft als

Ganzes. Rund ein Fünftel des realen BIP-Wachstums der Schweiz ging

auf das Konto der Pharmaindustrie. Damit die Kugel weiterrollt und

das Zusammenspiel zwischen grossen, exportorientierten Unternehmen

sowie kleinen und mittleren Unternehmen auch künftig zum Wohlstand

der Schweiz beitragen kann, braucht es innovationsfreundliche

Rahmenbedingungen. Dazu gehören neben einem starken Patentschutz auch

ein attraktives steuerliches Umfeld, das international akzeptiert

ist, sowie wirtschaftliche Offenheit. Gut 50 Prozent der

Pharmaexporte gehen in die Länder der EU. Deshalb sind die

bilateralen Verträge, die einen unbürokratischen Zugang zu diesem

wichtigsten Handelspartner der Schweiz sichern, von besonderer

Bedeutung. Die Interpharma-Mitgliedfirmen allein investieren in der

Schweiz jährlich rund 7 Milliarden Franken in Forschung und

Entwicklung. «Damit solche Investitionen auch weiterhin getätigt

werden, ist es zentral, dass Innovation auch künftig preislich

honoriert wird und Patienten raschen Zugang zu innovativen Therapien

haben», so René Buholzer, Generalsekretär von Interpharma.



Mit dem Jahresbericht wendet sich Interpharma einerseits an seine

Mitglieder, andererseits an interessierte Kreise aus dem Gesundheits-

und Forschungsumfeld sowie an die Medien. Der Jahresbericht ist unter

www.interpharma-reporting.ch abrufbar und erscheint ausschliesslich

online in Deutsch, Französisch und Englisch.



