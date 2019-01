Baierbrunn (ots) -



Viktor Hettich, der langjährige Leiter Business Development beim Wort & Bild Verlag, ist seit Beginn des Jahres Geschäftsführer der Curacado GmbH. Er übernimmt die Tätigkeiten des bisherigen Geschäftsführers und Gründers Ralf König, der Curacado weiterhin in seiner Funktion als Gesellschafter beratend zur Seite steht und sich auf die strategische Ausrichtung und die Belange der Apotheker fokussieren wird.



Curacado ist eine regional ausgerichtete Bestell- und Lieferplattform, gegründet vom Nürnberger Apotheker Ralf König. Der Wort & Bild Verlag hat sich 2018 mehrheitlich an Curacado beteiligt, um diese vielversprechende Technologie allen Apotheken in Deutschland zur Verfügung zu stellen. "Viktor Hettich ist ein Digital Native, der wie kein anderer digitale Lösungen versteht. Ich freue mich außerordentlich für die Apothekerschaft und ihn, dass er zum 1.1.2019 diese neue spannende Aufgabe angenommen hat. Der Digitalexperte Hettich und der Apothekeninhaber König sind ein echtes Dream-Team in der Umsetzung digitaler Lösungen für die Apotheker", so Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags.



"Ich übernehme diese Aufgabe mit Begeisterung. Es macht mir Spaß, die digitale Transformation im Apothekenmarkt mitzugestalten", sagt Hettich, der vom 1.2.2013 bis zum 31.12.2018 für den Wort & Bild Verlag tätig war. In den vergangenen Monaten hat das Team um Viktor Hettich und Ralf König mit Hochdruck nochmals technisch aufgerüstet, um weitere große Partner mit einzubinden. Curacado ist hierbei der technische Dienstleister für die Wort & Bild Verlagsgruppe, die ihren Kunden ein erweitertes Digitalangebot liefert.



Ralf König gründete Curacado im Juli 2017. Viele Apotheken vertrauen seiner Lösung. "Vom Apotheker für Apotheker. Das war mein Grundgedanke, und dabei bleibt es auch. Der große Unterschied zwischen Curacado und anderen Lösungen ist, dass wir immer den Vorteil der Apotheke vor Ort im Blick haben", so König.



Über Curacado



Curacado hat das Potenzial, die in der Branche dringend benötigte digitale Lösung als Antwort auf Angriffe internationaler Großkonzerne zu sein. Curacado stärkt mit seinem regionalen Click & Collect-System die Apotheke vor Ort, indem Kunden eine digitale Vorbestellmöglichkeit ihrer Arzneimittel ermöglicht wird. www.curacado.de



Über Wort & Bild



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. www.wortundbildverlag.de



