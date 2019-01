Wiesbaden (ots) - Im Zeitraum Januar bis Oktober 2018 haben deutsche Unternehmen Lebensmittel im Wert von insgesamt 5,4 Milliarden Euro aus Italien importiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Tags der italienischen Küche am 17. Januar 2019 weiter mitteilt, waren das 1,0 % weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.



Den größten Anteil dieser Einfuhren hatte Wein mit einem Wert von 779 Millionen Euro (14,5 %). Platz 2 belegte Frischobst (ohne Südfrüchte) mit 623 Millionen Euro (11,6 %). Auf Platz 3 rangierten die Back- und Teigwaren (zum Beispiel Nudeln) im Wert von 541 Millionen Euro (10,0 %).



