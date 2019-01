Sphinx Resources Ltd.: Sphinx et SOQUEM débutent une nouvelle campagne de forages sur le projet zincifère Calumet-Sud au Québec

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 15 janvier 2019 / Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX-V: SFX) et son partenaire SOQUEM ont le plaisir d'annoncer qu'une nouvelle campagne de forage au diamant a débuté sur le projet zincifère Calumet-Sud (le « Projet »). La campagne comprend 24 sondages totalisant approximativement 2 400 mètres.

Cette campagne fait suite au rainurage de 13 tranchées réalisées à l'automne 2018 où des teneurs en zinc allant jusqu'à 21,2 % sur 1,0 m ont été mesurées (voir le communiqué de presse du 15 novembre 2018). Ces travaux ont permis d'identifier des horizons de zinc à l'intérieur d'un marbre dolomitique sur une distance d'environ 1 500 m selon un axe nord-sud. L'objectif de la campagne de forage est de tester l'extension en profondeur des meilleurs rainurages et d'augmenter la compréhension structurale des zones riches en zinc depuis le gîte Sonny au sud en allant vers le nord le long de l'axe identifié.

Situé dans la Municipalité régionale de comté de Pontiac au Québec, le Projet est adjacent à l'ancienne mine New Calumet qui a produit 3,8 millions de tonnes métriques de minerai à une teneur de 5,8 % Zn, 1,6 % Pb, 65 g/t Ag et 0,4 g/t Au de 1944 à 1968 (référence: rapport annuel New Calumet Mine 1968).

Les travaux de forage seront réalisés par Forage RJLL Drilling Inc. de Rouyn-Noranda.

Personnes qualifiées

Le programme de forages de l'hiver 2019 est effectué sous la direction de Michel Gauthier, Ph. D. (géo et administrateur de la Société), personne qualifiée en vertu du Règlement canadien 43-101. Ce communiqué de presse a été préparé par Normand Champigny, (ing., administrateur et personne qualifiée de la Société).



Au sujet de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 22 février 2018). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration pour le zinc au Québec.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :

Jeremie Ryan

Président et chef de la direction

819 664 2632

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Sphinx ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu'exigé par la loi.

LA SOURCE: Ressources Sphinx ltée

