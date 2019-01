Kommenden Freitag (= 18. Januar 2019) ist es so weit: Dann startet Apple den Verkauf des sogenannten HomePod in China. Der HomePod ist laut Apple ein innovativer drahtloser Lautsprecher mit beeindruckender Audio-Qualität. Er kann laut Apple leicht genutzt werden und bietet angeblich besseren Stereo-Klang als traditionelle Stereo-Lautsprecher. Apple würde mit einem erfolgreichen Verkauf des HomPod gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen könnte der HomePod in einem riesigen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...