Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.590,50 +0,39% +3,40% Euro-Stoxx-50 3.051,39 -0,12% +1,66% Stoxx-50 2.816,88 +0,03% +2,06% DAX 10.846,03 -0,09% +2,72% FTSE 6.862,23 +0,11% +1,89% CAC 4.763,13 +0,01% +0,69% Nikkei-225 20.555,29 +0,96% +2,70% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,83 +24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,16 50,51 +1,3% 0,65 +12,7% Brent/ICE 59,98 58,99 +1,7% 0,99 +10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,76 1.291,50 -0,1% -1,74 +0,6% Silber (Spot) 15,57 15,65 -0,5% -0,08 +0,5% Platin (Spot) 801,50 802,50 -0,1% -1,00 +0,6% Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,2% +0,01 +0,4%

Die Aussicht auf chinesische Wirtschaftsstimuli treibt die Ölpreise nach oben, die am Montag noch unter schwachen chinesischen Konjunkturdaten und der Befürchtung einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage gelitten hatten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem der Handel zu Wochenanfang von leichten Gewinnmitnahmen gekennzeichnet war, dürfte die Wall Street am Dienstag etwas fester starten. Die Stimmung etwas aufhellen dürften die von Peking angekündigten Unterstützungsmaßnahmen für die zuletzt schwächelnde chinesische Wirtschaft. Weiter im Blick steht zudem der sich hinziehende Haushaltsstreit. US-Präsident Donald Trump hat den Kompromissvorschlag des republikanischen Senators Lindsey Graham zur vorläufigen Wiedereröffnung der betroffenen Behörden für rund 30 Tage am Montag mit der Begründung abgelehnt, dass dadurch eine Einigung über den Haushalt nur noch weiter verschleppt werde. Konjunkturseitig werden der Empire-State-Manufacturing-Index für Januar und die Dezember-Daten zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht. Noch vor Handelsbeginn werden Geschäftszahlen für das vierte Quartal von JP Morgan und Wells Fargo erwartet. Die Zahlen von Unitedhealth liegen derweil schon vor und werden positiv aufgenommen. Die Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel 1,2 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

18:00 DE/Deutsche Bank AG, Neujahrsempfang mit Vorstandschef Sewing

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 9,0 zuvor: 10,9 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte geben einen Großteil der Gewinne aus dem frühen Geschäft am Dienstagmittag wieder ab. "Der Markt bleibt vor der Brexit-Abstimmung nervös", sagt ein Händler. Nach Handelsschluss in Europa stimmt das britische Unterhaus darüber ab, ob der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Brexit-Vertragsentwurf mit der EU angenommen und umgesetzt wird. Von einer Zustimmung geht an der Börse zwar fast niemand aus. Vielmehr geht es darum, wie viele Abgeordnete dem Brexit-Vertrag die Zustimmung verweigern. Trotz vergleichsweise schwacher Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum liegen Zykliker auf der Gewinnerseite. Europäische Industrie-Aktien führen mit einem Plus von 0,8 Prozent ihres Stoxx-Branchen-Index die Gewinnerliste an. Autoaktien folgen mit einem Anstieg um 0,7 Prozent. Händler machen zum einen Anlagekäufe in der Branche angesichts der günstigen Bewertung aus. Dazu treiben aber auch positive Aussagen von Peugeot und vor allem Kooperationen wie von VW und Ford oder GM mit Honda. VW gewinnen 1 Prozent, Fiat 0,8 Prozent und Daimler 0,4 Prozent. Conti erholen sich um weitere 1,5 Prozent. Im DAX reagieren Deutsche Post mit einem Plus von 2,8 Prozent auf die Pläne zu einer Erhöhung des Briefportos um 14 Prozent auf 80 Cent für den Standardbrief. Die Verliererseite wird von den Telekom-Aktien angeführt, ihr Branchenindex fällt um 0,8 Prozent. Im DAX geben Lufthansa mit dem Streik in Frankfurt um 1,9 Prozent nach, Fraport fallen im MDAX um 2 Prozent. In London fallen Provident Financial um 18 Prozent. Das Unternehmen hat die Gewinnerwartungen der Analysten im vergangenen Jahr nach ersten Berechnungen möglicherweise verfehlt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7.45 Uhr Mo, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1429 -0,32% 1,1475 1,1478 -0,3% EUR/JPY 124,01 -0,12% 124,68 124,22 -1,4% EUR/CHF 1,1275 +0,11% 1,1261 1,1257 +0,2% EUR/GBP 0,8896 -0,29% 0,8894 0,8919 -1,2% USD/JPY 108,49 +0,30% 108,66 108,22 -1,1% GBP/USD 1,2848 -0,13% 1,2900 1,2865 +0,7% Bitcoin BTC/USD 3.646,00 -0,46% 3.662,25 3.664,25 -2,0%

Mit dem Näherrücken der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus am Dienstagabend gibt das Pfund einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab. Die britische Währung war in den vergangenen Tagen zunächst von der Hoffnung auf eine Verschiebung des Brexit gestützt worden. Am Dienstag hatte das Pfund nochmals Auftrieb erhalten von der Nachricht, dass die Vereinbarung zum Austritt Großbritanniens aus der EU nun doch von einer Gruppe Konservativer unterstützt wird, die dieser bislang kritisch gegenüberstand. Am Mittwoch setzt sich jedoch wieder die Überzeugung durch, dass der EU-Austrittsplan von Premierministerin Theresa May von der Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt wird. Der Euro gab derweil nach den Daten zum deutschen BIP etwas stärker nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Ankündigung von Unterstützungsmaßnahmen für das lahmende chinesische Wirtschaftswachstum hat den Aktienmärkten in ganz Ostasien am Dienstag Auftrieb verliehen. Zur Ankurbelung des Wachstums will Peking die Kreditverfügbarkeit für kleinere Unternehmen verbessern, Infrastrukturinvestitionen beschleunigen und die Steuern senken. Zu den Stützen am Hongkonger Markt zählten Immobilienaktien. Die Analysten von Morgan Stanley haben den Sektor auf "Attractive" hoch gestuft. Als ihre Favoriten nennen die Analysten Sun Hung Kai und Kerry Properties, die im Späthandel 2,3 bzw 1,4 Prozent im Plus lagen. Sino Land - obwohl von Morgan Stanley abgestuft - lagen 1,7 Prozent höher, Wharf Holdings 1,1 und Henderson Land 1,5 Prozent. Gut schlugen sich in der Region Aktien aus dem Ölsektor vor dem Hintergrund wieder anziehender Ölpreise. In Hongkong stiegen darauf CNOOC um 3,3 Prozent, in Sydney rückten Santos und Woodside um 1,2 bzw 1,1 Prozent vor. Eine Sonderbewegung zeigten Olympus in Tokio. Die Aktie machte einen Satz um 17,5 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen dem Partner, der Beteiligungsgesellschaft Valueact Capital, einen Platz im Board von Olympus freigemacht hat. In Taipeh verbesserten sich Hon Hai um 2,3 Prozent, gestützt davon, dass der Chairman des Unternehmens weiter Aktien kauft. In Seoul wurden Samsung Electronics um 2,6, SK Hynix um 3,1 und die Autowerte Hyundai Motor um 4,9 und Mando um 5,7 Prozent nach oben genommen.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Dienstag nach oben, wenngleich sich die Spreads auf Bankenanleihen wenig verändert zeigen. Im Blick steht die Brexit-Abstimmung im britischen Parlament am Abend. Es gilt als annähernd sicher, dass Premierministerin Theresa May die Abstimmung verlieren wird. Wie es danach weiter geht, ist unklar - dies verunsichert die Märkte. Allerdings gehen die meisten Beobachter nicht davon aus, dass es am 29. März zu einem harten Brexit kommen wird.

Derweil sorgen die deutschen Wachstumszahlen erst einmal für eine gewisse Erleichterung. Entgegen der Befürchtung vieler Analysten ist die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal offenbar nicht in eine technische Rezession gerutscht. Weil sich die Autoproduktion bald von den Problemen mit neuen Abgastests erholen sollte, dürfte die deutsche Wirtschaft auch im ersten Quartal wachsen, merkt die Commerzbank an. Mithin dürfte eine Rezession vermieden werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Wirecard erweitert Zusammenarbeit mit Real

Wirecard wird künftig auch digitale Zahlungen im Online-Lebensmittelshop des Supermarktbetreibers Real abwickeln. Zu der Erweiterung der bereits seit 2017 bestehenden Zusammenarbeit sagte Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard: "Der Anteil von Lebensmitteleinkäufen über digitale Vertriebskanäle steigt stetig. Wir wollen diese positive Entwicklung nutzen und zusammen mit Einzelhändlern ihre Geschäftsmodelle digitalisieren."

VW und Ford sagen geplante Pressekonferenz zu Zusammenarbeit ab

Die Autobauer Volkswagen und Ford haben eine für Dienstag bei der Automesse in Detroit geplante Pressekonferenz über ihre künftige Zusammenarbeit abgesagt. Es gebe noch nicht ausreichend "Details", um vor die Presse zu treten, sagte ein Ford-Sprecher am Montag in Detroit der Nachrichtenagentur AFP.

