Die Modemesse Panorama Berlin hat heute ihre Tore für die Fachwelt auf dem Berlin ExpoCenter City geöffnet. Vom 15. bis 17. Januar präsentieren unter dem Motto "Panorama Expedition" rund 600 Brands die Kollektionen der Herbst / Winter 2019 Saison. Die Panorama Berlin findet im Rahmen der Berlin Fashion Week zum 13. Mal seit ihrer Premiere im Januar 2013 statt. Die Ausstellungsfläche beträgt rund 35.000 Quadratmeter in neun Messehallen. Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



Jörg Wichmann, CEO der Panorama Berlin: "Für die kommende Panorama Berlin Edition haben wir uns noch mehr die Konsumentenbrille aufgesetzt. Events und Entertainment haben in der Fashion Community einen anderen Stellenwert als noch vor wenigen Jahren. Emotionen und ein Erlebnis beim Einkauf sind stark nachgefragt. Diese Entwicklung möchten wir abbilden. Unter dem Motto PANORAMA EXPEDITION starten wir mit einer inspirierenden Reise durch unser neuaufgesetztes Market-Place-Konzept. Wir haben Erlebniswelten geschaffen, die den Fachbesucher ansprechen sollen, ihren stationären Handelsstandort für ihre Käuferzielgruppe zu einer Destination zu kreieren. Wir verstehen uns als Motor der Fashion Week und möchten mit dem Fokus auf Infotainment, Entertainment und Emotionalisierung Anreize schaffen, querzudenken und Mut zu neuen Dingen zu entwickeln."



Komplett überarbeitetes Konzept



Die Expedition beginnt auf dem Vorplatz des Messe-Südeingangs in einem Bubbletent, dem neuen Check-In Bereich des Events.



Der Eingang Messe Süd wird durch Selvedge Run & Zeitgeist zum Trendschaufenster der PANORAMA Berlin.



Hall ONE - Women



Kollektionen gemacht von etablierten Marken und Newcomer Brands mit großem Wachstumspotential. Hier zeigen sich die Looks der Highstreet für informierte Frauen für alle Anlässe.



Hall TWO - Men



Abgerundet mit authentischem Lifestyle, sind hier die angesagten Männermode-Trends zu entdecken: von Formal bis minimalistisch modern.



Hall THREE Women



Women's wear schwingt zwischen Daywear, Athleisure und Glamour; abgerundet wird mit Statement Pieces.



Hall FOUR - Urban Men / Women



Im Fokus stehen cool Casual Looks, gemixt mit Denim, Sports- und Outerwear Brands. Internationale Urban Fashion Trends sind das prägende Thema.



Hall FIVE - RETAIL SOLUTUIONS



An allen drei Tagen bietet die Panorama Berlin ein hochkarätig besetztes Vortragsprogramm. Auf zwei Bühnen, der Lectures Stage und der Retail Solutions Lab, geht es um Emotionalisierung und Eventisierung: Die Aussteller zeigen innovative Tools und Konzepte auf, die den POS zum POX gestalten.



Hall SIX - Street Style



Street Style bringt Fashion in den Kontext mit Culture, Music, Art & Sport. Impulse, Ideen und Visionen gepaart mit überraschenden digitalen Inszenierungen und Interaktionen, machen diese Halle zum Inspiration-Lab.



Hall SEVEN A & B XOOM



Brands, die Sustainability & Green Fashion als einen modernen Zeitgeist verstehen. eine zeitgemäße Symbiose aus Fair Fashion und Urban Lifestyle.



HALL SEVEN C "EATERY"



Zusätzlich zu den vielen Snackpoints von der Welcome Check-in-Area bis zu den Community Areas in allen Hallen verwöhnt die EATERY mit weiteren kulinarischen Köstlichkeiten.



Jörg Wichmann: "Als Marke Panorama Berlin verstehen wir uns als umfassende Plattform, die nicht nur zweimal im Jahr eine wichtige Momentaufnahme des Marktes abbildet, sondern 365 Tage im Jahr einen Dialog mit der Branche anbieten möchte. Mit der APP PANORAMA POCKET liefern wir der Community die ganze Messe im Taschenformat mit Features, die in Zukunft saisonübergreifend die Branche vernetzen wird. Mit PANORAMA COSMOS haben wir ein eigenes Online-Magazin aufgesetzt, das das ganze Spektrum der Fashion & Lifestylewelt umfasst und eine Themenwelt featured, die auch außerhalb der Messeaktivitäten stattfindet.



