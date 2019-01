München (ots) - Das Thema:



Hartz IV vor Gericht: Wie hart darf der Sozialstaat sein?



15 Jahre nach Verabschiedung des Hartz-IV-Gesetzes unter einer rot-grünen Regierung ist die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Trotz solcher Erfolgsmeldungen wollen Grüne und SPD Hartz IV grundlegend ändern. Die Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger sollen ganz abgeschafft werden, fordert beispielsweise Grünen-Chef Habeck. Und mehr noch: Das Bundesverfassungsgericht stellt das Sanktionssystem auf den Prüfstand. Sind die Kürzungen am Existenzminimum rechtens? Sind Sanktionen ein notwendiges Druckmittel für Arbeitsvermittler? Oder sollten Bedürftige eine Grundsicherung ohne Bedingungen bekommen?



Gäste: Robert Habeck (B'90/Grüne, Parteivorsitzender) Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender) Sandra Schlensog (arbeitslose Bürokauffrau) Bettina Becker (Arbeitsvermittlerin) Kevin Falke (Hartz-IV-Empfänger) Elisabeth Niejahr (Journalistin)



"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.



"Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger



Redaktion: Elke Maar



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de



Felix Neunzerling, Zoom Medienfabrik GmbH Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.de