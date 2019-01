FRANKFURT (Dow Jones)--JP Morgan Chase & Co hat im vierten Quartal zwar deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Die hoch gesteckten Erwartungen der Analysten konnte die US-Bank dennoch nicht erfüllen.

Das Geldhaus erzielte in den drei Monaten per Ende Dezember ein Ergebnis je Aktie von 1,98 US-Dollar, nach 1,07 Dollar im Vorjahr. Von Factset befragte Analysten hatten der Bank 2,20 Dollar zugetraut. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel in den USA gut 2 Prozent.

Insgesamt steigerte die Großbank den Nettogewinn um zwei Drittel auf 7,1 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte die neue Steuergesetzgebung das Ergebnis mit 2,4 Milliarden Dollar belastet.

Die Einnahmen legten im Schlussquartal um 4 Prozent auf 26,80 Milliarden Dollar zu. Sie lagen leicht unter der Konsensschätzung von 26,84 Milliarden Dollar. Im Bereich Corporate & Investment Bank sanken die Einnahmen auf 7,24 von 7,52 Milliarden Dollar und verfehlten damit die Markterwartung von 8,02 Milliarden Dollar deutlich.

Am Vortag hatte bereits Citigroup einen überraschend hoch ausgefallenen Milliardengewinn im vierten Quartal gemeldet, vor allem dank niedrigerer Kosten und einer geringeren Steuerquote.

Heute stehen noch die Zahlen von Wells Fargo & Co aus. In Deutschland müssen die Anleger sich noch bis Anfang Februar gedulden, dann legt die Deutsche Bank Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 vor.

January 15, 2019 07:07 ET (12:07 GMT)

