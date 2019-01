WienHannover (ots) - "A clever and original concept. You get lost in the layers of texture," so das Statement der interantionalen Jury.



Auf der renommierten Teppichmesse DOMOTEX in Hannover, wurden am 12. Jänner 2019 die weltweit besten und interessantesten Teppichkreationen gezeigt und prämiert. Von 233 handgefertigten Teppiche aus 15 verschiedenen Ländern im Rampenlicht wurde ein innovatives Projekt aus Österreich/Wien als Sieger der Kategorie "Best Studio Artist Design" gekürt: Das Thema der Messe "Create'n Connect" greift die Künstlerin geschickt in ihrer Teppich - Idee als "roten Faden" auf.



Die Juroren, internationale Experten der Design- und Teppichbranche, wählten den Teppich "Create & Connect", auch "Chamäleon-Teppich" genannt, aus dem Wiener Atelier der Textilkünstlerin Beate von Harten. Die Auswahlkriterien wie das Designkonzept, Material, Ausführung, Struktur und Qualität sowie Nachhaltigkeit und Markenbildung" wurden als "whow, what a unique concept" von der Jury gesehen und verstanden - von Dr. Michael Mandapati als Juryvorsitzender, Teppichexperte sowie Gründer von Warp & Weft, New York.



Einzigartiger Teppich mit gleichzeitig über 675 Variationen



Das global ersonnene Konzept von Beate von Harten ist ein doppelseitiger Teppich - die Flor-Seite ist auswechselbar mit der Flachgewebeseite. Das Werk besteht aus insgesamt 15 Teilen (3 Stück in 80x80 Zentimetern und 12 Stück in 40x40 Zentimetern), die individuell mit Schleifen aus witzigem, umweltfreundlichen Zpagetti T-yarn verbunden oder getrennt werden können. Also gibt es fast unendliche Kombinationsmöglichkeiten. "Ein Werk verschiedenster Farben, Strukturen, Größen und Designformen", so die Künstlerin.



"Wir waren über 600 Stunden mit einem wunderbaren Team von fünf Weberinnen und fünf weiteren Kreativen - ob mit Denkzeiten, ausführenden Schüssen und Knoten im siebenten Wiener Gemeindebezirk oder den Überlegungen zu den Verbindungen, den Fotos und allem drumherum - mit Freude dabei tätig", so die Erfinderin dieser Idee, Beate von Harten, "Mein Werk steht für die Vielfalt auf unserem Globus, deutet Größenordnungen an, wie phantasievolle Kontinente, Inseln oder Grundstücke, die miteinander verbunden, verändert, ausgetauscht oder verschickt werden können, sozusagen als ein Stück Teppich von mir zu Dir.



"Wir sind dankbar und überglücklich für diese internationale Auszeichnung und Wertschätzung", so Textilkünstlerin Beate von Harten.



