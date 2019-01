Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft wächst 2018 um 1,5 Prozent

Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2018 angesichts der globalen Handelskonflikte und politischer Unsicherheiten in Europa spürbar an Fahrt eingebüßt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte. Damit setzte die Wirtschaft das neunte Jahr in Folge ihren Aufschwung fort und blieb über dem langjährigen Durchschnittswachstum von 1,2 Prozent.

Deutschland entgeht am Jahresende der Rezession

Die deutsche Wirtschaft ist am Ende des alten Jahres nicht wie befürchtet in eine Rezession gerutscht. Nachdem sie im dritten Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft war, ging es im Schlussquartal wieder bergauf. Das Statistische Bundesamt sprach nach vorläufigen Berechnungen von einer leichten Erholung. Die Statistiker wollten sich auf keine genaue Wachstumsziffer festlegen.

Allianz: Konjunkturstottern, aber kein Absturz

Die Ökonomen der Allianz sehen in den jüngsten Daten zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur ein Konjunkturstottern, aber keinen Absturz. "Nach einem kräftigen Jahresauftakt ist die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 zunächst ins Straucheln geraten. Doch auch wenn die deutsche Wirtschaft den Höhepunkt im aktuellen Konjunkturzyklus hinter sich hat, hat sich die zwischenzeitliche Sorge vor einem wirtschaftlichen Absturz wohl als übertrieben rausgestellt", schreiben die Experten in einem Kommentar.

Commerzbank: Konjunktur fängt sich

Alles in allem dürfte sich die deutsche Konjunktur im Frühjahr langsam fangen und die Wirtschaft wieder etwas stärker wachsen, erwartet Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. "Für das gesamte Jahr 2019 erwarten wir weiter ein Plus von 1,2 Prozent. Auch wenn uns eine Rezession erspart bleiben sollte, heißt das nicht, dass wir uns nicht um die deutsche Wirtschaft sorgen. Denn der Produktionsstandort Deutschland hat in den zurückliegenden zehn Jahren deutlich an Attraktivität eingebüßt."

Banken fragen 1,022 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 6,307 Milliarden Euro nach 7,329 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 39 (Vorwoche: 32) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,022 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Deutsche Wirtschaft warnt vor Brexit ohne Abkommen

Vor der entscheidenden Abstimmung über den Brexit-Vertrag am Abend im britischen Unterhaus haben Vertreter der deutschen Wirtschaft vor den Folgen einer Ablehnung gewarnt. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, sagte im Deutschlandfunk zu einem Brexit ohne Vertrag, dieses Szenario sei für die Wirtschaft "mit enorm hohen Kosten und Schäden verbunden".

Grosse-Brömer: Keine EU-Zugeständnisse bei Scheitern der Brexit-Abstimmung

Großbritannien kann bei einem Scheitern der anstehenden Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus nicht auf weitere Zugeständnisse von Deutschland und der Europäischen Union hoffen. Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer sagte, man habe seit eineinhalb Jahren den Austritt Großbritanniens aus der EU verhandelt.

Bundesverfassungsgericht prüft Hartz-IV-Sanktionen

Das Bundesverfassungsgericht prüft die Hartz-IV-Sanktionen. Vor dem höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe begann am Dienstag die mündliche Verhandlung über die Leistungskürzungen, die Hartz-IV-Empfängern bei Pflichtverletzungen drohen. Im Zentrum des Verfahrens steht die Frage, ob durch die Kürzungen das vom Grundgesetz garantierte Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum verletzt wird.

Heil verteidigt vor Verfassungsgericht Grundprinzipien der Hartz-IV-Reformen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat in dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht über die Hartz-IV-Sanktionen die Grundprinzipien der Arbeitsmarktreformen verteidigt. Er halte die Grundsatzentscheidung für eine "aktivierende Arbeitsmarktpolitik" nach wie vor für richtig, sagte Heil in der mündlichen Verhandlung vor dem höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe.

Scheuer: Bund erhebt Lkw-Maut in Zukunft selbst

Die Mautbetreibergesellschaft Toll Collect bleibt im Eigentum des Bundes. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe entschieden, dass der Bund den Lkw-Mautbetrieb dauerhaft übernimmt, teilte sein Ministerium mit. "Der Bund wird die Lkw-Maut in Zukunft selbst erheben", erklärte Scheuer.

Bergbaugewerkschaft fordert Milliarden von Politik für Kohleausstieg

Vor einem abendlichen Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Braunkohleländer hat die Bergbaugewerkschaft Milliarden von der Politik für den Ausstieg aus der Kohle gefordert. "Je früher dieses Land die Kohleverstromung beenden will, desto teurer wird es - für die Stromkunden, für die Steuerzahler, für die Wirtschaft", sagte der Vorsitzende der IG Bergbau Chemie Energie, Michael Vassiliadis, in Hannover.

Verfassungsschutz erklärt AfD bundesweit zum Prüffall

Der Bundesverfassungsschutz stuft die AfD bundesweit als einen Prüffall für eine mögliche Beobachtung ein. Ein entsprechender Bericht des Berliner Tagesspiegel wurde der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Eine solche Prüfung gibt es bereits bei Gliederungen der Partei, eine Entscheidung über die Beobachtung ist damit noch nicht getroffen.

Bundeswehrberater wegen Spionage für Iran festgenommen

Ein Berater der Bundeswehr wird verdächtigt, für den iranischen Geheimdienst spioniert zu haben. Der 50-jährige Deutsch-Afghane Abdul Hamid S. wurde im Rheinland festgenommen, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte. S. sei "dringend verdächtig", für den iranischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein.

Erdogan: Türkei wird vorgeschlagene "Sicherheitszone" in Syrien umsetzen

Die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene "Sicherheitszone" in Nordsyrien soll nach Angaben des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan von der Türkei umgesetzt werden. Erdogan sagte vor Abgeordneten seiner Partei in Ankara, es sei eine Vereinbarung von "historischer Bedeutung" zwischen ihm und Trump erreicht worden. Demnach soll die Türkei eine 30 Kilometer breite "Sicherheitszone" an der türkischen Grenze errichten.

Brasilien Einzelhandelsumsatz Nov +2,9% gg Vm; +4,4% gg Vj

