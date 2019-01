Wolverhampton, England (ots/PRNewswire) - Zu Beginn dieser Saison führte der Wolverhampton Wanderers FC (auch als "Wolves" bzw. "Wölfe" bekannt) eine neue mobile App ein, die in Partnerschaft mit YinzCam erstellt wurde, ein in Pittsburgh, Pennsylvania, ansässiger Entwickler von mobilen Anwendungen und Software.



Die für iOS- und Android-Geräte verfügbare mobile App ist die erste Anwendung von YinzCam für den Verein der englischen Premier League und bietet zahlreiche Spieltag-Funktionen, einschließlich Mannschaftsaufstellung, Live-Statistiken, Live-Audio-Spielkommentar (auf Englisch und Spanisch), Video-Interviews, Höhepunkte, Push-Benachrichtigungen am Spieltag und sogar Echtzeit-Wetterberichte von Stadien in ganz Großbritannien. Fans können außerdem direkt über die App Tickets für Wolves-Spiele kaufen oder Vereinsartikel über den Molineux Megastore erwerben.



"Wir freuen uns sehr über die Einführung der ersten mobilen App unseres Vereins", so Russell Jones, Marketingleiter für Wolves FC. "Durch die App können Fans mühelos mit ihrem Verein in Verbindung bleiben, egal wo in der Welt sie sich befinden.



"Wir arbeiten gemeinsam mit YinzCam an einer zwölfmonatigen Einführungsstrategie, einschließlich der monatlichen Freigabe aufregender innovativer Funktionen zur Verbesserung unseres mobilen Angebots."



Darüber hinaus hat der Verein eine in die App integrierte Augmented-Reality-Funktion eingeführt. Insbesondere die AR-Halloween-Masken stießen bei Fans und Spielern auf große Beliebtheit, die ihre Ergebnisse mit Freude in den sozialen Netzwerken teilten.



Der Wolves FC plant gemeinsam mit YinzCam die Einführung weiterer AR-Funktionen bzw. innovativerer Funktionen, einschließlich interaktiver Man-of-the-Match-Wahlen, Audio-Museumsführungen und ein Prognosespiel.



YinzCam, 2009 an der Carnegie Mellon University gegründet, ist der führende professionelle Anbieter von Sportanwendungen, der über 180 mobile Apps für Vereine, Ligen, Veranstaltungsorte und Events auf der ganzen Welt entwickelt hat, für die insgesamt mehr als 55 Millionen App-Installationen verzeichnet wurden.



"Wir freuen uns sehr, die Wolves in unserer YinzCam-Familie begrüßen zu dürfen", so Priya Narasimhan, CEO und Gründerin von YinzCam. "Die Erstellung der Benutzeroberfläche und der Funktionen für die Wolves-App war eine großartige gemeinschaftliche Erfahrung, die Einblick darin bot, was Vereinsfans sich vom Spieltag versprechen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den Wolves, um ihre kreativen Konzepte im Zuge der Weiterentwicklung der App in den kommenden Monaten und Jahren zu implementieren."



