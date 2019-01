Oedheim (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Katzenbesitzer kennen das Problem: Die Katze ist draußen unterwegs und man weiß nicht, wann sie zurückkommt und vor der Tür wartet, um hereingelassen zu werden. Die clevere Lösung: die akustische Trittmatte TM02 von Pentatech. Setzt sich die Katze auf die Matte vor der Tür, klingelt es in der Wohnung. Einfacher geht es kaum.



In Sekundenschnelle betriebsbereit.



Die Trittmatte wird einfach draußen vor der Haustür unter den Fußabstreifer oder Teppich gelegt. Der Signalgeber wird durch ein sehr dünnes 10 m langes Kabel mit der Matte verbunden und kann dadurch optimal im Innenraum platziert werden. Beim Treten auf die Matte ertönt wahlweise ein Gong mit einstellbarer Lautstärke oder ein Alarm.



Einfache Ankündigung von Besuchern oder Katzen.



Wer würde vermuten, dass der Fußabstreifer beim Betreten Geräusche macht? Die Alarm-Trittmatte ist eine unauffällige und einfache Eingangssicherung. Sie kann nicht nur als Katzenklingel, sondern auch als Besuchermeldung eingesetzt werden, zum Beispiel zur Absicherung von offenen Türen oder Gängen. Bei mechanischem Kontakt erfolgt eine zuverlässige akustische Meldung - der nötige Druck zur Auslösung ist perfekt abgestimmt auf das Gewicht einer durchschnittlichen Katze.



OTS: Indexa GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133141 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133141.rss2



Pressekontakt: Indexa GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 74229 Oedheim www.indexa.de



Ansprechpartner: Juliane Streiner, Marketing 07136981035 marketing@indexa.de