-------------------------------------------------------------- Weitere Info http://ots.de/x4Tl8m --------------------------------------------------------------



Mannheim (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit dem Frühjahr 1997 recherchierte der Mannheimer Pfarrer Günther W. Girolami in Israel Spuren des Alten Testaments und dem Wirken Christi.



Besonders angetan hatte es ihm eine ganz besondere Straße auf dieser Bibelreise: ab Betsaida in Galiläa, entlang am See Genezareth und dem Jordan Richtung Süden, bis hinunter zum Toten Meer und der Festung Masada, wo die letzten Verteidiger des antiken Israels mit einem Massensuizid ihr Leben vor dem Angriff der Römer beendeten. Entlang der 200 kilometerlangen Straße HODOS finden sich 22 Plätze der Geschichte Israels und dem Wirken Christi: von der Entstehung und der Blütezeit bis hin zum dramatische Ende Israels. Und dazwischen immer wieder Zeugnisse des Wirkens Jesu. Eine Straße, die frühes Christentum und Judentum einmalig reflektiert. Das macht sie zur bedeutendsten Route der Menschheit.



HODOS ist eine christliche Buchempfehlung, eine christliche Geschenkidee. Für Israelreisende ein Muss. Wer vorhat nach Israel zu reisen, also eine Bibelreise unternehmen möchte, der sollte vorher auf jeden Fall HODOS gelesen haben. Er wird begeistert sein, wie lehrreich und unterhaltsam dieses Buch informiert. Er wird diese besondere Straße, wenn er sie dann bereist, mit anderen Augen sehen. Selbst Bibelkenner werden während dem Lesen zur Heiligen Schrift greifen, weil im Buch Bibelfakten aufgezeigt werden, die man gewöhnlich so noch nicht gelesen hat. Auf dieser literarischen Israel Reise kommt der Leser in Kontakt mit den wichtigsten Stationen der Geschichte Israels und dem Wirken Christi. Er erfährt, welch bedeutende Persönlichkeiten aus dem Volk Israel hervorgingen und dass Israel mit keinem anderen Volk verglichen werden kann, auch was sein antikes Ende angeht.



Die eigentliche Sensation beim Recherchieren zu diesem Buch war jedoch die Entdeckung, dass schon im Volksglauben der Hellenen, bereits 800 Jahre vor dem Wirken Jesu, Elemente der späteren christlichen Lehre vorhanden waren. Das war nicht zuletzt einer der Gründe, warum sich bei den Heiden der christliche Glaube so schnell verbreiten konnte. Schließlich war nicht alles neu für sie. Das Buch HODOS reflektiert zudem Inhalte des christlichen Glaubens, die heutzutage immer noch ihre Gültigkeit besitzen, aber oft keine Erwähnungen mehr finden. Auch deshalb besitzt HODOS eine besondere Relevanz.



HODOS Die bedeutendste Straße der Menschheit ISBN: 978-3-00-060013-5 17,99 EUR Verlag Israel-Geschichte



OTS: IHGE Gesellschaft mbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132565 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132565.rss2



Pressekontakt: 0151-674 78 631 guenther.girolami@gmx.de www.israel-geschichte.com