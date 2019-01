Dank der Erholung an den Aktienmärkten und der Aufwärtsbewegung bei den Ölpreisen konnte die Aktie des britischen Ölkonzern BP plc. zuletzt deutlich zulegen. So ganz überraschend kam die Erholung jedoch nicht, zeichnete sie sich doch bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung "BP plc. - Reif für eine Gegenbewegung?!" am 30.12. ab. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...