RM Rheiner Management AG: vorläufiges Jahresergebnis 2018

15.01.2019

/ Jahresabschluss 2018/ Vorläufiges Ergebnis

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der RM Rheiner Management AG für das Geschäftsjahr 2018 zeichnet sich vorläufig ein ungeprüfter Jahresfehlbetrag vor Steuern von rund 464 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 701 TEUR) ab.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.

Der Inventarwert je Aktie der RM Rheiner Management AG beträgt per 31.12.2018 etwa 20,41 EUR (31.12.2017: 24,00 EUR). Bei dessen Berechnung bleiben sämtliche Nachbesserungsrechte, auch solche, die entgeltlich erworben wurden (derzeit noch mit rund 3 TEUR in der Bilanz aktiviert), außer Ansatz.

Köln, 15. Januar 2019

Der Vorstand

Ansprechpartner bei Rückfragen:
Hans Peter Neuroth
Mitglied des Vorstands der RM Rheiner Management AG
Friesenstrasse 50, 50670 Köln
Tel. (02 21) 8 20 32- 0
Fax (02 21) 8 20 32- 30
email silvia.schneider@rheiner-management.de
web www.rheiner-management.de