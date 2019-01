Das Bankhaus Lampe sieht inzwischen zahlreiche Gründe, warum Anleger die Anteilsscheine des Technologieunternehmens Jenoptik in ihr Portfolio aufnehmen sollten. Starke Geschäfte im vierten Quartal und womöglich eine Anhebung des mittelfristigen operativen Gewinnziels dürften zeigen, dass Jenoptik der aktuell allgemein schwachen Marktlage trotze, erwartet Analyst Gordon Schönell.

In einer am Dienstag vorliegenden Studie hob er daher das Anlagevotum von "Halten" auf "Kaufen". Da höhere Schätzungen aufgrund der aktuellen Marktlage durch höhere Prognosen für die Kapitalkosten wieder ausgeglichen würden, habe er zugleich sein Kursziel von 36 Euro beibehalten. Aktuell sieht er damit trotz des rund neunprozentigen Kurssprungs an diesem Tag noch ein Kurspotenzial für das Papier des Herstellers optoelektronischer Produkte von 35 Prozent.

Die Markterwartungen für das vergangene Jahr seien zu niedrig, argumentierte Schönell. Der Aktienkurs sei stark gefallen und rechtfertige nun eine Kaufemfehlung. Zwar hätten mehrere Halbleiterhersteller Gewinnwarnungen veröffentlicht, bei Jenoptik aber seien die Geschäfte in den ersten neun Monaten sehr gut gelaufen.

Jenoptik habe für das Schlussquartal 2018 von einer lebhaften Nachfrage berichtet und die Vorhersagbarkeit der Geschäfte des Unternehmens sei hoch und signalisiere zudem bereits weiteres Wachstum für die kommenden sechs Monate. "Wir rechnen zur Vorlage der Zahlen am 13. Februar daher mit einem sehr starken vierten Quartal", schrieb der Experte. Er erwartet zudem, dass Jenoptik das Margenziel von 16 Prozent für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2022 bereits im abgelaufenen Jahr erreicht haben könnte. "Entsprechend könnte das Unternehmen in Kürze ein höheres Ziel, etwa eine Ebitda-Marge von 18 Prozent, bekannt geben."

Darüber hinaus rechnet Schönell damit, dass Jenoptik im laufenden Jahr die Geschäftsfelder Mechatronik und Verteidigungstechnik verkaufen dürfte. Das würde die Aktie attraktiver machen für einen breiteren Kreis von Investoren. "Unseres Erachtens ist Jenoptik ein Übernahmeziel", schrieb er.

Mit der Einstufung "Kaufen" sagt das Bankhaus Lampe dem Wert für die kommenden zwölf Monate einen Kursanstieg von mehr als 10 Prozent voraus./ck/bek/jha/

Analysierendes Institut Bankhaus Lampe.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 16:31 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 07:01 / CET

AXC0227 2019-01-15/15:23