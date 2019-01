Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagnachmittag weiterhin moderat im Plus. Die Sorgen um die am Abend anstehende Brexit-Abstimmung im britischen Parlament drängt laut Beobachtern die positiven Nachrichten um geplante Konjunkturmassnahmen der chinesischen Regierung in den Hintergrund. Insgesamt sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...