BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich für "europäische Champions" in der Finanzindustrie ausgesprochen und damit indirekt Spekulationen über mögliche Fusionen in der deutschen Finanzbranche genährt.

Auf die Frage, ob solche Champions sinnvoll seien, sagte Scholz bei einer Veranstaltung: "Ja, glaube ich schon." Dies blieben allerdings marktwirtschaftliche Prozesse. "Aber wir sollten sagen, wir brauchen eine nachhaltige Finanzindustrie, die in der Lage ist, das Geschäft zu bewältigen, das mit der Wirtschaft zusammenhängt, die sie global begleiten muss."

Gleichzeitig gelte es sicherzustellen, dass dies immer auf eine Weise geschehe, "die auch selbsttragend ist", hob der Finanzminister beim "Future Forum Europe" hervor. "Da sind wir ein guter Gesprächspartner, mehr will ich gar nicht dazu sagen", erklärte Scholz. "Sie sehen ja, dass in der Welt etwas los ist, und das sehe ich auch."

Das Finanzministerium hat sich bereits "wirtschaftlich sinnvollen" Fusionen im Bankensektor gegenüber offen gezeigt. Entsprechende Aussagen finden sich in der schriftlichen Antwort von Staatssekretärin Bettina Hagedorn auf eine Anfrage der Grünen, in die Dow Jones Einblick hatte. Der Abgeordnete Danyal Bayaz hatte sich nach Kontakten zur Deutschen Bank erkundigt und danach, ob es in den Gesprächen auch um eine mögliche Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank gegangen sei.

Laut Hagedorns Angaben hat die Leitungsebene des Finanzministeriums seit Mai monatlich Kontakte zur Deutschen Bank gehabt und strategische Fragen über den Bankensektor diskutiert. In den vergangenen Monaten gab es vermehrt Spekulationen über eine mögliche Fusion der schwächelnden Deutschen Bank mit der ebenfalls angeschlagenen Commerzbank, bei der der Bund ein Minderheitsaktionär ist. Das Finanzministerium wollte sich aber nicht dazu äußern, ob die Aussagen Hagedorns als eine Bereitschaft zur Fusion der beiden deutschen Großbanken zu deuten seien.

