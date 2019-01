Baden-Baden (ots) -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Moderator Carlo von Tiedemann, der in seinen früheren Beziehungen viele Probleme hatte / Freitag, 18.1.2019, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Ob eine junge Kirchenchorleiterin, die sich unsterblich in den katholischen Pfarrer verliebt, ein Metzger, der eine Philosophie-Professorin nicht mehr vergessen kann oder eine Geliebte, die jahrelang geduldig das Versteckspiel und ein Leben in der Warteschleife erträgt - immer in der Hoffnung, dass er sich eines Tages zu ihr bekennen wird: Haben Paare in diesen Konstellationen überhaupt eine Chance, gemeinsam glücklich zu werden? Auch nach einer beendeten Beziehung können noch Gefühle vorhanden sein. Wann lohnt es sich, um die Liebe zu kämpfen? Gibt es eindeutige Signale, die gegen eine gemeinsame Zukunft sprechen? Ist es besser, auf sein Herz oder den Verstand zu hören? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Der Liebe eine Chance" am Freitag, 18. Januar, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Hera Lind hat sich gegen ihr altes Familienleben und für eine neue Liebe entschieden "Liebe muss manchmal mutig sein". Danach handelte die Bestsellerautorin Hera Lind, als sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in einen Hotelier verliebte. Für ihn verließ sie ihren Mann und ließ zwei ihrer vier gemeinsamen Kinder bei ihm. Nach dieser Entscheidung hagelte es Negativpresse. Sie wurde als Rabenmutter beschimpft, verlor ihr Ansehen und viele Aufträge. Obwohl die Schriftstellerin zeitweise finanziell am Abgrund stand, hat sie das klare Ja zu ihrer großen Liebe keinen Tag bereut.



Carlo von Tiedemann hatte in seinen früheren Beziehungen viele Probleme "Ich habe in meinen Partnerschaften viel Schutt und Asche hinterlassen", resümiert TV-Moderator Carlo von Tiedemann. Über Jahre führte er ein Leben voller Exzesse: Affären, Lügen, Koks, Alkohol sowie Bordell- und Casinobesuche. Zwei Langzeit-Beziehungen hielten diesem Lebensstil nicht stand. Bis vor 19 Jahren Julia in sein Leben trat, die den Lebemann zähmte und bis heute zeigt, dass Liebe stärker sein kann als alle Laster.



Claudia Schäfer lebt seit 13 Jahren als heimliche Geliebte und glaubt an ein gutes Ende Seit 13 Jahren führt Claudia Schäfer ein Leben in der Warteschleife und durchlebt ein Wechselbad der Gefühle: So lange ist die Schwäbin bereits guten Mutes, dass sich der Mann, den sie nur heimlich treffen kann, doch noch zu ihr bekennt. Zwar empfindet sie das Leben einer Geliebten zwischen Hoffen und Bangen als belastend, dennoch glaubt sie fest daran, dass er sich eines Tages von seiner Frau trennen wird: "Die Chance ist für mich immer da. Er ist einfach der Mann meines Lebens."



Walther Hoffmann fand nach unzähligen Online-Dates endlich sein Glück Auch Walther Hoffmann musste viel Geduld aufbringen, bis sich das Liebesglück einstellte. Auf der Suche nach seiner Traumfrau ließ sich der Berliner Dauersingle vor laufender Kamera begleiten. Um die passende Frau zu finden, war er viel im Ausland unterwegs und polarisierte mit seiner unerschrockenen Art: "Sie muss wissen, sich gut anzuziehen und Charisma und Stil haben." Schließlich sprang bei Marta der Funke über - seit 2017 ist der Reisebüro-Mitarbeiter mit der ungarischen Ärztin verheiratet.



Meredith Haaf legt großen Wert auf eine gleichberechtigte Partnerschaft Eine moderne, gleichberechtigte Beziehung - das wünschen sich die meisten Paare. Wie schwer aber trotz aller Bemühungen die Praxis ist, erfährt die Feministin Meredith Haaf jeden Tag aufs Neue. Die zweifache Mutter weiß, wie anstrengend der Balanceakt zwischen Beruf, Kindern und einer Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Damit die Liebe dabei aber nicht auf der Strecke bleibt, ist reden das oberste Beziehungsgebot: "Man muss extrem im Gespräch bleiben, das ist manchmal aber gar nicht so leicht."



Stefan Hirblinger führte trotz Zölibat eine Liebesbeziehung Keinerlei Gesprächsbereitschaft zeigte der Bischof, als ihm Stefan Hirblinger sein Geheimnis eröffnete: Als katholischer Priester führte er trotz Zölibat eine Liebesbeziehung. Nach jahrelangem Versteckspiel wurde die Frau, die sein Herz eroberte, schwanger: "Es war ein großes Dilemma. Ich habe immer stärker gemerkt, dass es mir wichtiger wird, eine Familie zu gründen und meine Sexualität zu leben." 2017 beendete er das belastende Doppelleben und lebt heute mit allen Konsequenzen.



Wolfgang Krüger ist als Psychotherapeut tätig Wolfgang Krüger hat täglich mit Menschen zu tun, die sich trotz Problemen und Hindernissen für die Liebe entschieden haben oder seit Jahren auf die große Liebe hoffen: "Selbst wenn die Startbedingungen nicht perfekt sind, ist Liebe möglich", so der Psychotherapeut. Krüger weiß, wie sich vermeintlich unüberwindbare Hürden meistern lassen, wann es sich lohnt um die Liebe zu kämpfen und unter welchen Umständen eine gemeinsame Zukunft nahezu aussichtlos ist.



"Nachtcafé: Der Liebe eine Chance" am Freitag, 18. Januar 2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen



