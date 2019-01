Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dietikon (pts029/15.01.2019/15:15) - Der 49-jährige Christoph Steinmann übernimmt per Januar 2019 die Leitung der Notfall-Schulungen der Lifetec AG, wo er seinen breiten Erfahrungsschatz bestens einbringen kann. In seiner bisherigen Karriere hatte Christoph Steinmann sowohl betriebswirtschaftliche als auch rettungsdienstliche Aufgaben inne. Er bildete sich früh zum Notfallpfleger und zum diplomierten Rettungssanitäter HF aus, wurde BLS-AED-SRC-Instruktor und schloss im Jahr 2013 eine Ausbildung zum Erwachsenenbildner ab. Schon in den 1990er-Jahren war er Rettungssanitäter im Kantonsspital Luzern, später stellvertretender Leiter des Rettungsdienstes im Schwerpunktspital Zimmerberg, Leiter des Rettungsdienstes des Kantonsspitals Frauenfeld sowie Rettungssanitäter und Ausbildner bei Schutz und Rettung Zürich. Die betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten startete er im Jahr 2010. Zuletzt war Steinmann Key Account Manager Ultrasound bei Meditron Samsung in Frauenfeld und stellvertretender Leiter des Rettungsdienstes in Savognin. Der verheiratete Schweizer hat zwei Kinder und spricht drei Sprachen. Neben seiner Familie widmet er seine freie Zeit dem Schwimmen, Motorradfahren und Tauchen. Schulungen für Lebensretter Mit diesem breiten Erfahrungsschatz ist Christoph Steinmann prädestiniert für die Stelle als Leiter der Notfall-Schulungen der Lifetec AG. Das Unternehmen bietet mit seinem smarten, integralen Notfallmanagement-System Lifetec One ein Rundum-Sorglos-Paket für die medizinische Notfallversorgung aus einer Hand an. Dazu gehören ein Defibrillator, eine automatische Telefonverbindung mit der Notruf-Zentrale 144, 24/7-Erreichbarkeit, tägliche Fernwartung, ein integriertes Ortungssystem, das Rettungskräfte direkt zum Patienten lotst sowie Erste-Hilfe-Material. Ab Januar bietet die Lifetec AG zusätzlich zu den Anwendungsschulungen für das Notfallmanagement-System Lifetec One umfassende Notfallmanagement-Schulungen - unabhängig vom System - für Unternehmen und Institutionen an. Auch wird die Beratung weiter ausgebaut. Für diese Schulungen baut Christoph Steinmann nun ein ausgeklügeltes und hocheffizientes Angebot auf, damit alle in einer Notfallsituation zu souveränen Ersthelfern und Lebensrettern werden können. Über Lifetec Die Lifetec AG mit Sitz in Dietikon wurde 2012 gegründet und im November 2016 von einer Investorengruppe um Dr. Patrick Wegmann übernommen, der VR-Präsident des Unternehmens ist. Mirko Djuric leitet die Lifetec AG als CEO, Christoph Steinmann ist Leiter Notfall-Schulungen. Firmenkontakt Lifetec AG Mirko Djuric, CEO 8953 Dietikon +41 44 741 03 10 mirko.djuric@lifetec.one http://www.lifetec.one Medienkontakt L&W Communication AG Evelyn von Wieser 8006 Zürich + 41 44 389 22 22 evelyn@lw-com.com http://www.lw-com.com (Ende) Aussender: L&W Communication AG Ansprechpartner: Evelyn von Wieser Tel.: +41 44 389 22 22 E-Mail: evelyn@lw-com.com Website: www.lw-marcom.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190115029

