Beim Kohlegipfel im Kanzleramt am Dienstagabend geht es um Jobs, Geld und Klimaschutz. Die Stunde der politischen Entscheidung ist gekommen.

Man hätte es ahnen können. Weil es um so viel geht: um gute alte Tradition und neue schöne Arbeitsplätze, um gesellschaftlichen Zusammenhalt, Umweltschutz und, ja, auch um so etwas wie Heimat und Stolz. Als wäre das nicht genug, fällt die Entscheidung, wie der Kohleausstieg gemanagt werden soll, in ein Jahr, in dem in Ostdeutschland gleich drei Landtagswahlen stattfinden.

Das also ist die heikle Lage: Eine Industrie, die heute für gut bezahlte Jobs steht, soll Stück für Stück abgewickelt werden. Die Kraftwerke und Tagebaue stehen aber im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, das schon schmerzhaften Strukturwandel hinter sich hat, sowie in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, die ohnehin mit dem Anschluss an westdeutsche Wohlstandsniveaus schwer zu kämpfen haben. Die AfD macht Desillusionierten und Frustrierten mittlerweile ein politisches Angebot, das bei vielen verfängt. Und dann wäre da noch die Bundesregierung, die ...

