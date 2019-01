Die Bundesnetzagentur will der Post bei Briefsendungen bis 1000 Gramm Preiserhöhungen im Gesamtvolumen von 4,8 Prozent erlauben. Es ist weniger als das Unternehmen erwartet hat und das hat Folgen.

Die Verbraucher in Deutschland müssen ab April mehr Porto für ihre Briefe zahlen. Die Bundesnetzagentur räumte der Deutschen Post am Dienstag einen Spielraum von 4,8 Prozent für Preiserhöhungen bei Briefen ein, erklärte der Bonner Konzern am Dienstag. Die neuen Preise sollen dann bis Ende 2021 gelten. Die Bonner hatten sich aber mehr erhofft: "Sollte dies die finale Entscheidung sein, wäre der Preiserhöhungsspielraum für die Laufzeit niedriger als erwartet." Der Konzern müsse dann in der kriselnden Brief- und Paketsparte mit über 100.000 Zustellern stärker einsparen als geplant, um seine Ziele für den Bereich zu erreichen. Zuletzt hatte die Post das Porto für das Massenprodukt Standardbrief Anfang 2016 für drei Jahre von 62 auf 70 Cent erhöht - damals die größte Steigerung seit 1989.

An der Börse reagierten die Post-Aktien nach anfänglichen Gewinnen mit satten Verlusten: Die Aktie Gelb lag am Nachmittag mehr als zwei Prozent im Minus bei 24,30 Euro und zählte damit zu den größten Verlierern im Leitindex Dax.

Am operativen Gewinnziel von mehr ...

