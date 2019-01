=== *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember 08:30 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, u.a. Debatte nach Brexit-Abstimmung in London, Straßburg 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/EY Real Estate, Vorstellung Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2019, Frankfurt 10:30 DE/DIW, PG zum "Managerinnen-Barometer 2019", Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/OECD, Studie zur sozialen und wirtschaftlichen Integration von Zuwanderern, Berlin 11:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Details zur Gründung der globalen Firmen-Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Konferenz "Stadt.Land.Digital", Berlin 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm *** 16:00 US/Lagerbestände November (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh - CN/Deutsch-Chinesischer Finanzdialog (bis 18.1.), u.a. Teilnahme von Bundesfinanzminister Scholz, Peking ===

