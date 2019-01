Nestle hat sich neue Ziele für ein besseres Recycling gesteckt. Der Plan: Bis 2025 soll weniger Plastik auf Deponien oder in der Umwelt landen.

Keine Plastik-Strohhalme mehr und Nesquik-Kakao in der Papiertüte: Mit Initiativen wie diesen reagiert Nestle auf den zunehmenden Druck von Politik und Umweltschützern, Kunststoffabfälle zu reduzieren. Ab Februar will der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller verstärkt Trinkhalme aus Papier für seine Produkte anbieten, wie Nestle am Dienstag mitteilte.

Das Thema treibt derzeit viele Konsumgüterkonzerne und Chemiefirmen ...

