Eisstockschießen, Faschingspartys oder Après-Ski - jetzt gibt es trotz Kälte und Schmuddelwetter viele Gelegenheiten, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Eigentlich. Wenn da nicht die drohende Ansteckungsgefahr mit einer Erkältung wäre. Tatsächlich verändern in der Erkältungssaison fast 80 Prozent der Deutschen ihr Verhalten und nahezu die Hälfte schränkt sogar ihre sozialen Kontakte ein, um gesund zu bleiben. Das ergab eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Befragungsinstituts forsa.



Erkältungen sind im besten Fall lästig, im schlimmsten Fall können sie unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Für die überwiegende Mehrheit der Deutschen Grund genug, Vorsicht walten zu lassen und ihr Verhalten in der kalten Jahreszeit zu ändern. Laut einer Umfrage des Befragungsinstituts forsa, die im November 2018 bundesweit und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahre durchgeführt wurde, gilt das für immerhin fast 80 Prozent der Befragten. Lediglich 22 Prozent antworteten auf die konkrete Frage, welche Dinge sie bewusst vermeiden, um sich nicht mit einer Erkältung anzustecken, ihr Verhalten gar nicht zu verändern. Bei 42 Prozent geht die Sorge sogar so weit, dass sie sich in ihren sozialen Kontakten einschränken. Beispielsweise verzichten sie darauf, sich mit anderen Menschen auf Partys oder Konzerten zu treffen, vermeiden öffentliche Verkehrsmittel oder geben anderen Menschen nicht mehr die Hand.



Aber gibt es nicht einen besseren Weg, sich zu schützen? Durchaus. Mit algovir, dem in der Apotheke erhältlichen Erkältungsspray zur Anwendung in der Nase. Es hindert Erkältungsviren daran, die Schleimhautzellen zu infizieren. Rechtzeitig bei den ersten Anzeichen einer Erkältung oder vorbeugend eingesetzt, kann algovir die Dauer eines Infekts verkürzen oder den Ausbruch bestenfalls sogar verhindern. Und: algovir ist für Schwangere, Stillende und Kinder ab einem Jahr geeignet - so hat wirklich jeder gute Chancen, unverschnupft durch die Saison zu kommen.



